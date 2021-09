Foi uma noite de emoções fortes para Abel Ferreira ao conquistar a segunda presença na final da Libertadores em dez meses.

No final do encontro com o Atlético Mineiro, as emoções do técnico do Palmeiras foram bem visíveis. Abel festejou efusivamente virado para a câmara, gesticulando, tendo depois sido afastado por elementos da sua equipa técnica.

Na conferência de imprensa após o encontro, o técnico português fez questão esclarecer que os gestos não eram dirigidos a nenhum jogador do Atlético Mineiro, nem ao treinador adversário.

«Tenho um vizinho no meu prédio que é um chato. Foi diretamente ao meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda na minha casa sou eu, eu é que sei o que se passa em minha casa.»

«Está calado! Quem trabalha dentro do Centro de Treinos sou eu e os meus jogadores. Defendo os meus jogadores. São os melhores porque são meus, nas vitórias e derrotas. Por isso, para o meu vizinho que está lá em casa, que eu apanho ali na portaria: 'shiu'», disse ainda.

E no balneário, o técnico ainda deixou outro recado, em vídeo, para o vizinho: