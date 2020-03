As competições nacionais de futebol ainda não têm regresso à vista, por força do necessário combate à pandemia de covid-19, e a margem temporal está a ficar cada vez mais reduzida, mas a Federação Portuguesa de Futebol continua a estudar alternativas para concluir as provas que estão sob a sua alçada.

De acordo com as informações recolhidas pelo Maisfutebol, a estrutura federativa continua a estudar diferentes cenários para completar essa missão, sendo que as decisões estão, naturalmente, condicionadas pela evolução da pandemia em Portugal.

Tudo dependerá das decisões das autoridades de saúde, do próprio Governo, e da altura em que seja dada autorização para retomar a atividade desportiva (os treinos, e consequentemente as provas).

Tendo em conta esta condicionante, de enorme complexidade, e caso o espaço temporal não deixe outra margem, a Federação Portuguesa de Futebol admite avançar para soluções que passem por uma adaptação dos modelos competitivos.

A prioridade continua a passar pela conclusão (no campo) das provas, como o Campeonato de Portugal, a Liga feminina ou a Liga de futsal, entre muitas outras, com formatos distintos.

Mas para já o trabalho passa por traçar cenários hipotéticos. O resto depende das autoridades, e do combate de Portugal à covid-19.