Nélson Oliveira sofreu uma lesão grave ao serviço do PAOK. De acordo com o clube grego, o avançado português sentiu um desconforto no joelho no jogo com o Bohemian e a ressonância magnética a que se submeteu mostrou uma rutura parcial do ligamento cruzado anterior.

O PAOK informa que os próximos passos a tomar serão definidos nos próximos dias, relativos à recuperação do internacional português, assim como a data do regresso aos relvados.