Achraf Hakimi, lateral-direito do Paris Saint-Germain, foi acusado de violação, noticia a AFP. A agência noticiosa cita como fonte os procuradores do caso.

Na passada segunda-feira, recorde-se, uma fonte judicial havia dado conta de que estava a decorrer uma investigação preliminar ao internacional marroquino, em Nanterre, nos subúrbios de Paris. Os factos remontam a 25 de fevereiro e terão ocorrido na casa do futebolista.

De acordo com o «Le Parisien», uma mulher de 25 anos tinha-se apresentado numa esquadra para declarar que havia sido violada por Hakimi. A jovem acabou por não avançar com a queixa, mas o Ministério Público decidiu, ainda assim, abrir uma investigação.

Também ao «Le Parisien», a advogada de Hakimi, Fanny Colin, garantiu a inocência do seu cliente. «As acusações são falsas. Ele [Hakimi] está tranquilo e à disposição da justiça», assegurou , garantindo ainda que o Paris Saint-Germain está ao lado do jogador: «O clube apoia Hakimi, que negou com firmeza as acusações de que é alvo.»