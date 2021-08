Depois da apresentação para lá de mediática, Lionel Messi já está focado no trabalho no Paris Saint-Germain e cumpriu o primeiro treino com os novos companheiros.

O craque argentino foi saudado por todos, desde o abraço com Mbappé até à conversa no ginásio com Sergio Ramos, rival de outros tempos em Espanha.

No vídeo publicado pelos parisienses, é ainda possível ver Messi e Neymar à conversa no relvado. Os dois voltam a partilhar o balneário, depois da era dourada no Barça.

O próximo jogo do PSG é este sábado, frente ao Estrasburgo, em jogo da segunda jornada do campeonato francês.

Veja as imagens do primeiro treino de Messi no vídeo acima associado.