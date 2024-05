O Comité Olímpico Internacional divulgou esta quinta-feira a equipa olímpica de refugiados para Paris2024, composta por 36 atletas, entre os quais estão dois candidatos a conquistar a primeira medalha para atletas com este estatuto especial definido pela Organização das Nações Unidas.

É a maior seleção de refugiados desde a criação deste estatuto, em 2015, com um total de 23 homens e 13 mulheres, provenientes de onze países e três continentes. Os 36 atletas sem país vão competir em doze desportos, como atletismo, badminton, boxe, breaking, canoagem, ciclismo, judo~, halterofilismo, natação, taekwondo, tiro e wrestling.

Thomas Bach, presidente do COI, enalteceu os atletas que vão competir sob o estatuto de refugiados. «Vamos receber-vos de braços abertos. Vocês são um enriquecimento para a nossa comunidade olímpica e para as nossas sociedades. Com a participação nestes Jogos Olímpicos, vocês vão demonstrar o potencial humano de resiliência e excelência. Isso enviará uma mensagem de esperança para mais de 100 milhões de pessoas deslocadas em redor do mundo», destacou o dirigente alemão.

A primeira seleção de refugiados competiu, pela primeira vez, no Rio2016, com um total de 10 atletas. Esse número cresceu depois da 29 em Tóquio2020 e, agora, serão 36, em Paris2024.

Os 36 atletas refugiados

Farida Abaroge (Etiópia, atletismo)

Omid Ahmadisafa (Irão, boxe)

Yahya Al Ghotany (Síria, taekwondo)

Mohammad Amin Alsalami (Síria, atletismo)

Amir Ansari (Afeganistão, ciclismo)

Sibghatullah Arab (Afeganistão, judo)

Matin Balsini (Irão, natação)

Mahboubeh Barbari Zharfi (Irão, judo)

Edilio Francisco Centeno Nieves (Venezuela, tiro)

Muna Dahouk (Síria, judo)

Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (Sudão, atletismo)

Saeid Fazloula (Irão, canoagem)

Tachlowini Gabriyesos (Eritreia, atletismo)

Eyeru Gebru (Etiópia, ciclismo)

Yekta Jamali Galeh (Irão, halterofilismo)

Fernando Dayán Jorge Enríquez (Cuba, canoagem)

Dorian Keletela (República Democrática do Congo, atletismo)

Adnan Khankan (Síria, judo)

Perina Lokure (Sudão do Sul, atletismo)

Iman Mahdavi (Irão, freestyle wrestling)

Farzad Mansouri (Afeganistão, taekwondo)

Alaa Maso (Síria, Germany, natação)

Kasra Mehdipournejad (Irão, taekwondo)

Cindy Ngamba (Camarões, boxe)

Dina Pouryounes Langeroudi (Irão, taekwondo)

Mohammad Rashnonezhad (Irão, judo)

Amir Rezanejad (Irão, Germany, canoagem)

Ramiro Mora Romero (Cuba, halterofilismo)

Nigara Shaheen (Afeganistão, judo)

Luna Solomon (Eritreia, tiro)

Saman Soltani (Irão, canoagem)

Musa Suliman (Sudão, atletismo)

Manizha Talash (Afeganistão, breaking)

Hadi Tiranvalipour (Irão, taekwondo)

Jamal Valizadeh (Irão, luta Greco-Romana)

Dorsa Yavarivafa (Irão, badminton)