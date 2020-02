Bruno Wilson atravessa um excelente momento, a nível profissional e pessoal. O defesa-central de 23 anos regressou ao Sporting de Braga, após meia época no Tondela, e já foi utilizado por Rúben Amorim em dois jogos. Para além disso, vive uma relação feliz com Patrícia Santos, assumida publicamente no início de 2020.

A hospedeira de bordo e Bruno Wilson foram um dos casais em destaque na gala do Sporting de Braga, realizada na segunda-feira à noite.



«Vivo de croissants, café e carimbos no passaporte», descreve Patrícia, que viaja um pouco por todo o mundo mas agora tem mais um motivo forte para sentir saudades de casa.

