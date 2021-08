Sábado de sonho em Old Trafford. Para os adeptos, para Raphael Varane, para Jadon Sancho, mas, sobretudo, para uma dupla dos diabos: Bruno Fernandes e Paul Pogba.

O médio português apontou um hat-trick e recebeu, finalmente, a merecida ovação do Teatro dos Sonhos, que teve por fim público para aplaudir Bruno Fernandes. Mas que dizer, também, do francês campeão do mundo? Pogba fez quatro assistências para golo na vitória por 5-1 sobre o Leeds. Início de sonho, pois claro.

Pogba até começou mal, com uma perdida incrível na cara do guarda-redes, mas depois soltou a imaginação para criar golos atrás de golos. O primeiro para o português. Com um passe, o francês deixou Bruno Fernandes com a bola na área e aos 30 minutos os red devils punham-se em vantagem.



O 1-0 era o resultado ao intervalo e o segundo tempo teve um início absolutamente fantástico. O Leeds, rival antigo do United, fez o 1-1 com um enorme golo de Ayling.

A resposta, porém, foi rápida. Pogba descobriu Greenwood e este fez o 2-1.

Ora, para pôr tudo em ordem e meter os adeptos a saltar das cadeiras, o francês fez a terceira assistência do dia e Bruno Fernandes bisou.

O internacional português fez o hat-trick e o 4-1 no marcador a passe de Lindelof.

Para depois Pogba fazer o quarto passe para golo e Fred aplicar o 5-1 final, num jogo em que o United ainda lançou Jadon Sancho, para a estreia em Old Trafford.