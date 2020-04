Bruno Fernandes deu uma entrevista ao site oficial do Manchester United e a primeira parte da conversa foi totalmente dedicada a falar de Paul Pogba, companheiro de equipa.

O internacional português deixou muitos elogios ao médio francês. «O Paul está a voltar de um mau momento devido à lesão. Quando ele jogava, a equipa e o clube também não estavam bem. As expetativas são altas para o Paul, porque o Paul é um jogador de topo e o Manchester United pagou muito por ele», referiu.

Bruno Fernandes até comparou as expetativas dos adeptos em Pogba... com Cristiano Ronaldo e Messi. «Estás numa situação em que não jogas como uma super estrela, todos esperaram muito do Paul como esperam do Ronaldo, na Juventus ou do Messi, no Barcelona. As pessoas esperam isso do Paul em Manchester porque eles sabem as qualidades que tem. Isto também é confiança no Pogba. Temos muita confiança no Paul», reforçou o antigo jogador do Sporting.

O craque dos Red Devils também se mostrou tranquilo em relação ao regresso à melhor forma de Pobga. «Estou confiante em relação àquilo que o Paul nos pode dar. Ele tem muito para dar, ele tem muita qualidade e acho que, com a energia positiva no clube, porque vencemos muitos jogos e estamos num bom momento, todos - adeptos e toda a gente - vão ser mais pacientes com o Paul», admitiu.