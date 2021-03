Três anos depois de sair do Sporting para o Atlético de Madrid e de estar no Campeonato do Mundo de 2018, numa altura em que meia Europa o perseguia, Gelson Martins abre o coração e concede uma rara entrevista.

Na conversa exclusiva com o Maisfutebol, o extremo do Mónaco fala da recuperação à lesão, da vida no Principado, mas também olha para o percurso de vida, desde os dias em Cabo Verde até à chegada a Portugal, para onde os pais tinham emigrado anos antes.



Gelson é o protagonista maior da edição 973 da MF TOTAL, que tem ainda uma conversa longa com um dos homens do momento do desporto português: Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional de andebol.

Tudo para ler a partir das 23 horas desta sexta-feira e ao longo de todo o fim-de-semana.