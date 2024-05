Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após o empate 2-2 frente ao Rio Ave, este sábado, 11 de Maio, em Portimão.

[Foi um empate que soube um pouco?]

Sim. Acho que foi um jogo que espelha o que foi a nossa época. Fizemos um jogo muito competente, mas concedemos golos de forma muito facilitada e nesta competição isso paga-se caro.

Sabíamos que íamos defrontar uma equipa muito boa, bem trabalhada, com 14/15 elementos que estão juntos há quatro anos, muito reforçada em Janeiro com jogadores de qualidade e que tem um processo de jogo muito bem enraizado.

Sabíamos que íamos ter tarefa difícil, mas entregamo-nos de corpo e alma. Procurámos pressionar altíssimo: houve ali um detalhe que nos estava a escapar na primeira parte, com o Fábio Ronaldo, mas corrigimo-lo ao intervalo.

No primeiro tempo, até ao golo do Rio Ave, também tivemos quatro, cinco aproximações com perigo e o Rio Ave foi lá e fez golo numa bola que podíamos ter tirado.

Reunimos forças ao intervalo, ideias e fizemos uma segunda parte em que merecíamos tudo menos sofrer um golo numa falta quase a meio-campo e terrivelmente defendida.

Voltámos a acreditar, chegámos ao empate e no fim disto mais um garoto estreado na I Liga (Davis).

Fomos uma equipa galharda, a encarar o jogo com muita alma, atitude e só tenho de lhes tirar o chapéu.

Só não elogio mais porque voltámos a cometer dois erros infantis na forma como concedemos os golos ao Rio Ave.

[Agora, não há alternativa: têm de ir ganhar a Faro…]

Mesmo que tivéssemos ganho hoje, a nossa postura em Faro não seria diferente. Aquilo que nos propomos, todas as semanas, é trabalhar de forma séria, profissional, fazer evoluir os jogadores, sempre na procura de chegarmos ao fim de semana e estarmos prontos para competir.

Os resultados são o que são: temos uma oportunidade para somar três pontos na próxima semana e é só isso que temos na cabeça.

[Para o Paulo o que representa ter chegado aos 150 jogos pelo Portimonense na I Liga?]

Não sabia dos números. É um motivo de orgulho: gosto muito de trabalhar, gosto da cidade. Em tanto tempo aqui, levarei para a vida uns quantos bons amigos.

Agradeço a todos os que me ajudaram porque não consegui nada disso sozinho.