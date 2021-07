A Liga divulgou neste domingo os dez jogadores nomeados para melhor jogador do último campeonato.

A lista foi feita com base nos votos dos capitães e dos treinadores da Liga e incluem quatro jogadores do FC Porto e três do Sporting.

Tondela, P. Ferreira e Portimonense também têm um jogador nomeado cada. O Benfica, terceiro classificado do campeonato não tem qualquer jogador nomeado.

Percorra a galeria associada a este artigo para ver os dez jogadores nomeados, que irão a votos, com os adeptos a decidirem o MVP.