Pedro Proença garantiu este sábado, em declarações à Sporttv, que está plenamente confiante de que vai ser possível antecipar a centralização dos direitos televisivos, que está agendada para 2027. O presidente da Liga Portugal garantiu-o enquanto falava da Taça da Liga.

«A Taça da Liga é um trabalho continuado. Começou em 2015 quando tivemos que refletir sobre a continuidade ou não da competição e decidimos criar uma final four, com uma semana dedicada ao futebol profissional, dando uma roupagem completamente nova à competição», referiu.

«A Liga tem resgatado as unidades de negócio que melhor defendem as competições, particularmente com a centralização dos direitos televisivos. Os clubes hoje reconhecem a importância desta competição, que atribui o primeiro troféu da época, o nosso campeão de inverno, até nisto fomos inovadores. Temos hoje um registo de marca no nosso ADN, todos os clubes perceberam que dá prestígio ganhar esta Taça da Liga, portanto estamos muito satisfeitos e vamos continuar a fazer o nosso caminho.»

Depois sim, Pedro Pronça detalhou o que pensa que deve ser a centralização dos direitos.

«É fundamental a Liga Portugal ter os direitos televisivos centralizados. Porquê? Porque cuida do negócio futebol de forma diferente, distribui as receitas de forma diferente e reduz as diferenças entre os que mais e os que menos ganham, não retirando dinheiro aos que mais ganham», frisou.

«Se não controlarmos o produto, se não controlarmos o que entregamos ao consumidor final, não podemos propô-lo da forma que queremos. Estamos muito convictos que vamos conseguir antecipar e muito este processo da centralização dos direitos audiovisuais. Toda a gente vai ganhar com isto, mas ganha sobretudo o futebol.»

Por fim, Pedro Proença disse ainda que gostava que no futuro a Taça da Liga desse um apuramento para uma competição europeia.

«Seria uma vontade nossa, mas depende da vontade dos clubes e dos calendários internacionais.»