Pelé foi operado a 4 de setembro, para a remoção de um tumor no cólon direito, e teve alta no final do mês. Porém, o antigo jogador continua a realizar sessões de quimioterapia e ainda apresenta, naturalmente, algumas debilidades.

Nas últimas horas, a filha Flávia Kurtz Arantes dos Nascimento divulgou um vídeo de Pelé em que o Rei, atualmente 80 anos, aparece bem disposto e confiante numa recuperação plena.

«Graças a Deus estou bem, estou melhor, e estou disposto talvez até a jogar no próximo domingo», atirou Pelé, com humor, rematando: «Obrigado por tudo, obrigado a todos que têm enviado um abraço e força. Eu, se Deus quiser, logo estarei com vocês.»

