Pelé vai sair do hospital, após quase um mês de internamento devido à remoção do um tumor no cólon, anunciou esta quarta-feira filha Kely Nascimento, na sua conta na rede social Instagram.

«Ele está mais forte e a sair do hospital para continuar a recuperar e a tratar-se em casa», escreveu, acrescentado que a lenda do futebol brasileiro deverá regressar aos Estados Unidos, onde vive, agradecendo todo o carinho que o pai tem recebido.

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, não confirmou a alta do Rei, de 80 anos, que está internado desde 31 de agosto.

O antigo futebolista foi hospitalizado para exames de rotina, tendo sido detetado um tumor no cólon, que foi extraído na operação a que se submeteu em 4 de setembro.