Pep Lijnders testou positivo a covid-19 e o Arsenal-Liverpool da Taça da Liga está em risco.

Antigo técnico no FC Porto, Pep Lijnders iria substituir Jürgen Klopp no comando técnico, uma vez que o treinador principal do clube de Anfield está infetado.

Lijnders tinha prevista uma conferência de imprensa para a manhã desta quarta-feira, de antevisão ao jogo com os gunners, mas o Liverpool emitiu um comunicado a explicar o cancelamento e a situação.

«O Liverpool Football Club confirma que Pepijn Lijnders acusou positivo a COVID-19, impactando ainda mais os preparativos do clube para o embate da Taça Carabao [Taça da Liga] na quinta-feira com o Arsenal. [...] O treinador-adjunto deveria estar presente na conferência de imprensa antes do jogo no [...] no lugar de Jürgen Klopp, que continua a estar isolado após ter testado positivo para o vírus na semana passada. No entanto, Lijnders registou um teste positivo na noite de terça-feira, o que significa que agora também está isolado.

O Liiverpool acrescenta que o teste de Lijnders é «mais um numa série» de outros casos que afetam jogadores e staff, e que «forçaram o cancelamento do treino previsto». Assim, «como resultado do surto e da suspensão dos preparativos para o jogo, tal como outras doenças e lesões no plantel, o clube submeteu um pedido à EFL para o adiamento do jogo de quinta-feira com o Arsenal» mal soube o resultado do teste de Lijnders.

«O resultado desse pedido ainda está pendente», conclui o clube.