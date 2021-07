Jogou com José Mourinho no FC Porto há 20 anos. Agora, é fisioterapeuta na equipa principal dos azuis e brancos, treinada por Sérgio Conceição, para a época 2021/2022.

É uma volta na vida desportiva e na carreira profissional, no mínimo curiosa e até rara, pelo menos ao mais alto nível em Portugal.

Falamos de Ricardo Jorge Silva Pereira, que pode pouco dizer ao comum leitor pelo nome completo. Era – e é – mais conhecido por Joca no mundo do futebol. Tem 40 anos e um passado como jogador. Agora, continua ligado à bola, mas a cuidar do físico do plantel dos dragões. No final da época passada, mudou-se da equipa B para estar ao lado de Conceição.

Natural do Porto, Joca jogou futebol cerca de duas décadas. Foi do início dos anos 90 na formação do Senhora da Hora, até aos últimos pontapés no Sp. Espinho em 2014. Nos «tigres», ainda foi adjunto até ao ano seguinte. Depois, passou para equipas técnicas na formação do FC Porto e subiu ao plantel principal.

Da formação no FC Porto até à estreia com Mourinho

Foi em 1996 que Joca deu o grande passo dos matosinhenses do Sport Clube Senhora da Hora para o FC Porto, onde completou a formação, nos juvenis e nos juniores. Esteve depois dois anos na equipa B, de 1999 a 2001, onde jogou com vários ilustres nomes: de Hélder Postiga a Bruno Alves, passando por Paulo Assunção ou Ricardo Costa. Nos bês foi treinado por Bandeirinha e depois por Ilídio Vale.

A 3 de março de 2002, o antigo médio teve a prenda antecipada: na véspera de fazer 21 anos, no antigo Vidal Pinheiro, o treinador José Mourinho fê-lo entrar aos 77 minutos para o lugar de Carlos Paredes na vitória do FC Porto ante o Salgueiros, por 3-0, para o campeonato. Mais tarde, dia 24, teria a primeira – e única – titularidade na equipa principal do FC Porto, num empate em Leiria.

Joca com Jesús Corona e Wilson Manafá (arquivo pessoal)

Depois de seis anos de ligação ao FC Porto, saiu para o V. Setúbal em 2002. Passou depois por Gil Vicente, Santa Clara e Dragões Sandinenses, fugindo da ribalta do futebol luso, antes de várias viagens no estrangeiro: Grécia, China, Chipre, Espanha e Omã, até ao retorno em 2012, para jogar na UD Oliveirense e acabar no Sp. Espinho.

As voltas da vida – e da carreira – colocam-no de novo na casa azul e branca. E com reencontro com o treinador que o lançou no FC Porto, no particular com a AS Roma, na quarta-feira.

NOTA: o Maisfutebol procurou entrevistar Joca já há alguns meses para complementar este artigo, mas o FC Porto não se demonstrou disponível.