Continua a decorrer o estágio de pré-época do Porto em Vale do Garrão, no Algarve. No quinto dia de trabalhos, após a vitória por 2-0 frente ao Lille, os azuis e brancos regressaram aos treinos.

Grujic foi a única ausência do dia. O sérvio já tinha falhado o jogo com a equipa francesa e encontra-se, segundo o clube, em «gestão de esforço», fazendo treino condicionado.

O estágio dos vice-campeões nacionais no Algarve decorrerá até quinta-feira.