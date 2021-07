Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações ao Porto Canal após a vitória sobre o Lyon por 2-0, com Bruno Costa a fazer um golo e a ser um dos melhores:



«Gosto de ver o Bruno [Costa] assim. Há uma transição entre a formação e o profissional, e as coisas não são sempre fáceis. Ouvi alguns insultos quando ele saiu para o Portimonense. O Bruno saiu, tocou num nível mais baixo e percebeu do que precisa para ser um jogador de alto nível. As opções são sempre tomadas a pensar neste clube, que por acaso é o meu clube.»