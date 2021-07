Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações ao Porto Canal após a vitória sobre o Lille por 2-0:



«O trabalho é diário. Foi mais um dia de treino, com jogo, e houve continuidade. Estou contente com a dedicação de todos desde o início da época. Contente como interpretam a forma como devem estar no FC Porto. Conhecemo-nos bem e isso é melhor.»



«Tem de ser um início melhor do que o ano passado. As seis jornadas iniciais foram fatais para nós. Se tivesse começado à sétima jornada tínhamos sido campeões. Estou satisfeito, mas há muita coisa a melhorar e faltam muitos jogadores.»