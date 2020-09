História no Grande Prémio de Monza! O piloto francês Pierre Gasly (AlphaTauri) venceu, este domingo e pela primeira vez, uma prova da Fórmula 1, na décima corrida do mundial.

Carlos Sainz (McLaren) foi segundo e Lance Stroll (Racing-Point) foi terceiro, numa tarde com um pódio inédito, marcada pela bandeira vermelha na corrida após o acidente de Leclerc, punição de dez segundos a Lewis Hamilton e Antonio Giovinazzi e a Ferrari a não terminar com qualquer carro, pela segunda vez seguida, depois de Spa, na Bélgica, há duas semanas. O atual campeão do mundo acabou no sétimo lugar.

Gasly é o 109.º piloto da história a vencer um Grande Prémio. Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Kevin Magnussen abandonaram.

