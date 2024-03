A Ucrânia e a Islândia vão discutir quem fecha o Grupo E do Euro 2024, onde já estão a Bélgica, a Roménia e a Eslováquia.

Sem o guarda-redes do Benfica Trubin, os ucranianos foram à Bósnia vencer por 2-1 num jogo que teve um final dramático.

Aos 57 minutos, Mykola Matvienko marcou a própria baliza e deixou os ucranianos em apuros.

Só que o ex-Benfica Roman Yaremchuk saltou do banco aos 81 minutos para marcar aos 85m e assistir Dovbyk aos 88m para a reviravolta.

Na final da Liga B do play-off de acesso ao Euro 2024, a Ucrânia vai defrontar a Islândia, que foi à Hungria golear Israel por 4-1. Com Miguel Vítor de início, os israelitas ainda estiveram a ganhar com um golo de Zahavi, de penálti, aos 31 minutos, mas a seleção nórdica virou o jogo ainda na primeira parte, com golos de Albert Gudmundsson e de Traustason num espaço de três minutos.

Revivo foi expulso aos 73 minutos e deixou ainda mais em apuros Israel, que até dispôs de um penálti para empatar, mas Zahavi não concretizou.

A ocasião desperdiçada acabou animicamente com os israelitas, que viram Gudmundsson chegar ao hat-trick com golos aos 83 e 87 minutos.