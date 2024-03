A Grécia confirmou a presença na final do caminho C do play-off de acesso ao Euro 2024, ao golear o Cazaquistão em Atenas, por 5-0.

Os gregos, com o ex-Benfica Odysseas Vlachodimos na baliza, foram claramente superiores ao adversário, sobretudo na primeira parte, onde praticamente sentenciaram o desfecho da partida.

De penálti, Anastasios Bakasetas abriu o marcador aos nove minutos. Em cima do quarto de hora de jogo, Dimitrios Pelas aumentou a vantagem, enquanto Fotis Ioannidis (37m) e Dimitrios Kourbelis (40m) apontaram os restantes golos do primeiro tempo.

Na reta final do encontro, um autogolo de Erkin Tapalov (86m) fechou as contas do jogo.

Na próxima terça-feira, a Grécia vai visitar a Geórgia, que nesta tarde derrotou o Luxemburgo por 2-0. O vencedor desse encontro vai marcar presença no Grupo F do Euro 2024, onde, além da seleção portuguesa, estão a Turquia e a Chéquia.