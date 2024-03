A Geórgia eliminou esta quinta-feira o Luxemburgo ao vencer por 2-0 em casa no play-off de qualificação para o Euro 2024.

Um bis de Budu Zivzivadze valeu triunfo aos georgianos, que não contaram com a presença da grande estrela do Nápoles Khvicha Kvaratskhelia.

Zivzivadze marcou aos 40 minutos, ainda antes do intervalo e ampliou a vantagem aos 63m, numa altura em que o Luxemburgo já jogava com menos um jogador, por expulsão de Maxime Chanot, aos 58m.

A equipa da Geórgia, orientada pelo antigo internacional francês Willy Sagnol, esteve por cima na maior parte do encontro e acabou por fazer a festa na Arena Boris Paichadze, em Tiblíssi.

Com este resultado, a equipa georgiana está mais perto de ser adversária de Portugal no Grupo F do Euro 2024. Para se qualificar para a fase final, a seleção georgiana terá de ultrapassar na final do play-off o vencedor do embate entre Cazaquistão e Grécia, que jogam esta noite.

O jogo decisivo disputa-se na próxima terça-feira, 26 de março. Quem vencer irá integrar o grupo em que Portugal é cabeça de série no Campeonato da Europa, que também já conta com Turquia e Chéquia.