Bukayo Saka foi dispensado da seleção devido a lesão, informou esta quinta-feira a Federação Inglesa de Futebol.

O extremo do Arsenal vai assim falhar os jogos particulares contra Brasil e Bélgica, que servem de preparação para o Euro 2024.

Saka não vai ser substituído na convocatória, que assim continua com 25 jogadores.

De acordo com a imprensa britância, é esperado que o extremo de 22 anos seja opção para Mikel Arteta para o jogo entre o Arsenal e Manchester City no final do mês (31 de março), a contar para a Premier League.

Bukayo Saka has left the #ThreeLions camp and returned to his club for continued rehabilitation on an injury he reported to St. George's Park with.



Speedy recovery, @BukayoSaka87! 👊