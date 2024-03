O Barcelona confirmou que João Cancelo ficou de fora do jogo do último fim de semana, em casa do Atlético de Madrid, por «recomendação médica», mas, depois de passar com sucesso os últimos exames, está pronto para juntar-se ao estágio da seleção nacional.

«João Cancelo passou satisfatoriamente nos testes realizados sob supervisão dos serviços médicos do clube e vai integrar o estágio da seleção portuguesa», informou o emblema catalão em comunicado.

Na manhã desta quarta-feira, recorde-se, foi notícia em Espanha que o internacional português não foi convocado para o último jogo na sequência de um problema cardíaco de um familiar próximo. Os médicos aconselharam Cancelo a ficar de fora do duelo com o Atlético de Madrid, enquanto se despistava a possibilidade de se tratar de um problema hereditário.

No final da partida, Fermín López dedicou mesmo a vitória (3-0) ao companheiro de equipa.

Agora, segundo a informação avançada pelos «blaugrana», o internacional português não tem qualquer problema no coração e já pode ser opção para Roberto Martínez para o jogo na Eslovénia, na próxima terça-feira.

De resto, o selecionador nacional, em conferência de imprensa, já tinha deixado a garantia de que «não há sinal de alarme» pela situação de Cancelo, que integra o lote de jogadores que ficou de fora dos primeiros dias de estágio.