Na manhã desta quarta-feira a RAC1, rádio catalã, avançou que o motivo para a ausência de João Cancelo da convocatória do Barcelona para o jogo do passado fim de semana prendia-se com um problema cardíaco de um familiar próxima

Por precaução, o internacional português formado no Benfica foi aconselhado pelos médicos Blaugrana a ficar de fora enquanto se despistava a possibilidade de se tratar de um problema hereditário.

Agora, de acordo com Mundo Deportivo e o La Vanguardia, os resultados dos exames realizados mostraram que não há qualquer problema com o coração de Cancelo, que está assim apto para jogar.