Pelo segundo dia seguido, Harry Kane não marcou presença no treino do Tottenham. O ponta-de-lança continua a não estar ao serviço de Nuno Espírito Santo e, aparentemente, pretende forçar uma saída do emblema londrino. O Manchester City é o pretendente mais interessado no avançado.



Apesar de Nuno, treinador português, ter afirmado que Kane é dos Spurs e «ponto final», o processo não é assim tão simples. A Sky Sports garante que Kane informou o Tottenham da sua decisão de sair já em maio e mantém-se intransigente nesse desejo, apesar de existir um contrato a ligar as partes até 2024.



Fontes próximas do atleta dizem que Harry Kane voltará ao trabalho com o Tottenham no próximo fim-de-semana. A uma multa, no mínimo, o internacional inglês não fugirá.



Harry Kane esteve no Euro 2020 e despediu-se com quatro golos em sete jogos. Tem 28 anos.