É caso para dizer que o sorteio não foi meigo para o Paços de Ferreira. A equipa comandada por Jorge Simão vai defrontar o Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, caso passe ao play-off da Liga Conferência da UEFA, ditou o sorteio realizado ao início desta tarde, em Nyon, Suíça.

Os castores têm pela frente na terceira pré-eliminatória o Larne, da Irlanda do Norte, num duelo que tem a primeira mão na Capital do Móvel na próxima quinta-feira, dia 5, e a segunda mão no dia 12.

Já o Santa Clara, caso passe ao play-off da Liga Conferência, vai defrontar o vencedor do duelo entre os russos do Sochi e os sérvios do Partizan. Recorde-se que os açorianos têm pela frente, na terceira pré-eliminatória, os eslovenos do Olimpija Liubliana.

Os jogos do play-off da Liga Conferência são a 19 e 26 de agosto e os 22 vencedores avançam para a fase de grupos da primeira edição da prova.

O QUADRO DE JOGOS DO PLAY-OFF

Caminho dos campeões (chegam a esta fase cinco vencedores da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, mais cinco derrotados da terceira pré-eliminatória da Liga Europa):

Derrotado Mura-Zalgiris / Vencedor Prishtina-Bodo Glimt

Derrotado Neftci-HJK Helsínquia / Vencedor Maccabi Haifa-Torshavn

Derrotado Omonia-Flora Tallinn / Vencedor Shamrock Rovers-Teuta

Vencedor Riga-Hibernians / Derrotado Lincoln Red Imps

Vencedor Linfield-Fola Esch / Derrotado Kairat Almaty-Alashkert