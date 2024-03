Luís Montenegro foi indigitado pelo Presidente da República como primeiro-ministro pode ler-se na nota divulgada no site da Presidência.



Segundo o comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu indigitar o líder da Aliança Democrática como novo Primeiro-Ministro após ter procedido à audição de todos os partidos e coligações, lembrando que a coligação AD venceu as eleições em mandatos e em votos.



«Tendo o Presidente da República procedido à audição dos partidos e coligações de partidos que se apresentaram às eleições de 10 de março para a Assembleia da República e obtiveram mandatos de deputados, tendo a Aliança Democrática vencido as eleições em mandatos e em votos, e tendo o secretário-geral do Partido Socialista reconhecido e confirmado que seria líder da oposição, o Presidente da República decidiu indigitar o Dr. Luís Montenegro como primeiro-ministro, apresentando oportunamente ao Presidente da República a orgânica e composição do XXIV Governo Constitucional», pode ler-se na nota divulgada pela presidência.



Resta agora saber que papel vai ter a Iniciativa Liberal na próxima legislatura, estando aberta a presença dos liberais no Executivo.



