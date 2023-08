Josué marcou neste domingo o último golo do Legia de Varsóvia na receção ao Ruch Chorzów (3-0), em encontro referente à 3.ª jornada do campeonato da Polónia.

Yuri Ribeiro foi titular a tempo inteiro, enquanto o médio saiu do banco com uma hora de jogo para assinar o terceiro golo do Legia ao minuto 60.

Foi a estreia a marcar para Josué na época 2023/24, depois de um registo de 15 golos na temporada passada, o máximo de carreira.

O Legia de Varsóvia segue na 3.ª posição do campeonato, com seis pontos em dois jogos realizados.