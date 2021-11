Cumpridas 11 de 34 jornadas da Liga, e perante a pausa para os compromissos das seleções nacionais, é tempo de um balanço no Ranking MF, a tabela definida pelas notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol nos encontros do campeonato.

A lista é liderada por Luis Díaz, do FC Porto, com 35 pontos.

Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, e João Palhinha, do Sporting, completam o pódio.

A lista reflete não só a qualidade exibicional dos jogadores, mas também a regularidade, uma vez que reflete o total de pontos atribuídos.

Na galeria associada ao artigo pode ver o «top 20» do Ranking MF (alargado a todos os jogadores que têm a pontuação do 20.º posicionado).