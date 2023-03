O Portimonense e o Desp. Chaves vão defrontar-se na 24.ª jornada da Liga em igualdade pontual.

Na antevisão à partida, que vai jogar-se em Trás-os-Montes, o técnico da equipa algarvia disse esperar, tal como sugere a classificação, 90 minutos de equilíbrio. «Sabemos que o Chaves tem uma boa equipa, uma equipa que joga um futebol apoiado, um futebol bonito, com muita ligação de passes, é uma equipa competente. Preparámo-nos para contrariar essas características e procurar conseguir impor as nossas. Nós, na primeira volta, fomos felizes com o Chaves, conseguimos os pontos [vitória por 1-0], mas foi um jogo muito equilibrado e é isso que espero vá novamente acontecer», perspetivou Paulo Sérgio.

O Portimonense chega a este jogo após ter perdido em casa com o Sporting por 1-0 numa partida na qual esteve tendencialmente sujeito a tarefas defensivas. Algo que, acredita o técnico, poderá ser diferente neste sábado. «Temos um oponente com quem vamos procurar dividir o jogo e criar situações para chegar ao golo, mas não jogamos sozinhos e respeitamos sempre muito o nosso adversário», considerou.

Depois de um excelente arranque de época, o Portimonense tem atravessado mais dificuldades nos últimos meses. Paulo Sérgio, que em janeiro chegou a lamentar a falta de soluções na equipa, considera que não tem ainda as peças ideais. «Estamos carenciados de jogadores mais criativos na linha da frente. Estamos sempre à procura de por outro caminhos - digamos assim - criar situações de golo e e materializá-las. Mas temos de dar passos positivos nesse sentido de conseguir agredir mais a baliza adversária», rematou.