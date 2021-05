Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Belenenses (0-1), no Estádio Nacional, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Portimonense entrou bem na segunda parte, mas o Belenenses acabou por equilibrar]

- Acho que não foi equilibrado. O Belenenses conseguiu alguns contra-ataques devido à forma como costuma jogar. Estava em vantagem. Não podemos sofrer golos daquele género. É um erro de toda a gente. O jogo ficou da forma como o Belenenses gosta. Foi uma primeira parte em que, do meu ponto de vista, teve três lances capitais que não consigo entender. Não vejo nenhum motivo para o árbitro invalidar o nosso golo. Depois há uma bola que o Beto ganha tranquilamente dentro de área ao adversário em que é assinalada falta atacante e outra em que leva uma chapada na cara, num lance que noutros jogos dá expulsão, mas o jogo seguiu como se fosse normal.

- A segunda parte tivemos muita bola, muita envolvência, mas não conseguimos criar oportunidades suficientes para ferir o adversário. O Belenenses acantona-se muito bem e nos não conseguimos encontrar o caminho da baliza. Quando as equipas estão equilibradas estas coisas fazem muito a diferença.

- Penso que a equipa devia ter ligado melhor o jogo. Tínhamos preparado algum jogo mais direto, tentámos uma meia dúzia de vezes, mas um bom passe nunca coincidiu com uma boa receção dos nossos jogadores. Mas não queríamos fazer só isso. O Willyan e o Pedro [Sá] acabaram por estrovar-se um ao outro no primeiro tempo. Acho que na primeira parte foi isso que nos faltou, daí as alterações ao intervalo.

[Amargo de boca? A permanência já podia estar garantida…]

- Já podia, não temos dúvidas disso. É uma frustração grande. Há coisas que temos de lidar todos os dias, mas há outras que não controlamos. É muito penalizador por este tipo de situações. Têm sucedido várias ao longo da temporada que nos tiraram vários pontos. Neste caso acho que é claríssimo.