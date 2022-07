O Portimonense anunciou esta sexta-feira a contratação de David Lima, jogador conhecido no mundo de futebol como Pastor. O lateral direito de 22 anos chega ao clube algarvio por empréstimo do Ferroviária, do Brasil.

Na temporada 2021/22, o jogador brasileiro esteve ao serviço do Leixões, disputando 28 encontros pela formação de Matosinhos, seis pelos sub-23 e 22 pela equipa principal.

Este é o segundo lateral oriundo do Leixões que o Portimonense contrata neste mercado de transferências. Recentemente, anunciou a chegada do esquerdino Moustapha Seck, que representou os Bebés do Mar nas últimas duas temporadas.