Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, não esquece os tempos em que Beto, hoje no Everton (Premier League), começou a despontar no Portimonense. «Eu matava-o com trabalho e ele pedia-me ainda mais», recordou o técnico, este sábado, 2 de Setembro, durante a conferência de imprensa após o empate frente ao Estrela (1-1).

Questionado sobre como vê o sucesso do ponta de lança português, Paulo Sérgio confessou ser um «orgulho para todos» ver o patamar a que chegou Beto.

«Acho que fomos todos muito importantes no percurso do Beto. É uma satisfação vê-lo evoluir e conquistar coisas melhores para ele e para a sua família», disse o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio, que orientou Beto durante cerca de dois anos, antes da saída do jogador para a Udinese, recordou como o ponta de lança trabalhava «muito».

«Eu matava-o com trabalho e ele pedia-me mais. Esse é uma mensagem para os nossos jovens. O sucesso do Beto enche-nos de orgulho e tem de servir de espelho para outros que sonham como ele sonhava», considerou.

Paulo Sérgio adiantou, de resto, que o ponta de lança já teve a oportunidade de lhe agradecer por esses anos no Portimonense.

«Já o fez, mas tem é de agradecer a todos. Eu sou só mais um», disse.

Beto chegou ao Portimonense na época de 2019/2020, depois de ter dado nas vistas no Olímpico do Montijo, do Campeonato de Portugal.

O ponta de lança foi contratado para os sub-23, mas conseguiu chegar à equipa principal dos algarvios, dando nas vistas na época 2020/2021 em que marcou 11 golos em 31 jogos.

Acabaria por ser transferido para a Udinese, da Série A, onde continuou a mostrar-se em bom plano (21 golos em 62 jogos).

Os números chamaram a atenção do Everton que, este defeso, contratou o ponta de lança por 30 milhões de euros. Logo na estreia, Beto marcou.