A FIGURA: Tiago Morais

Podia ser Bozeník o escolhido porque esteve envolvido em dois golos. Tiago Morais também esteve – marcou um e fez o cruzamento que daria o auto-golo de Relvas – e foi mostrando, durante os 90 minutos, muita qualidade. O jovem jogador, que veio da formação dos axadrezados, parece ser um valor certo para esta temporada e merece ser eleito a figura do jogo.

O MOMENTO: Bozeník faz o segundo logo aos 9m

Ainda não estavam jogados 10 minutos e já o Boavista vencia por dois. O segundo golo de Bozeník confirmou a grande entrada em jogo da equipa de Petit que, depois, embalou para uma primeira parte confortável, onde construiu a vitória. Quanto ao avançado eslovaco, continua em grande – são três golos em dois jogos e lidera a lista de melhores marcadores, a par de Paulinho (Sporting).

OUTROS DESTAQUES

Seba Perez:

O capitão do Boavista é um daqueles que não engana. A classe com que trata a bola é o espelho do seu jogo. Sempre muito certo no passe, é o comandante do meio-campo dos axadrezados. Tal como frente ao Benfica, voltou a fazer uma boa exibição.

Hélio:

Entrou ao intervalo e veio logo agitar o jogo do Portimonense. O extremo, que vem da equipa de sub-23 dos algarvios, mostrou bons apontamentos. Podia ter marcado aos 46m e aos 80m, mas ambos os remates foram defendidos por João Gonçalves.

Ronnie Carrillo:

É esforçado. O avançado do Portimonense teve momentos em que pareceu ser demasiado perdulário, mas haveria de conseguir marcar já no início do período de descontos. De resto, para a história, fica que o primeiro golos dos algarvios, na Liga 2023/2024, tem a sua assinatura.