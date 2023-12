O treinador do Portimonense considerou que a equipa algarvia vai ter pela frente neste sábado o maior desafio da Liga.

«A qualidade do Sporting é top, provavelmente a equipa que está mais forte neste momento na Liga, mais confiante, com uma onda à volta da mesma muito positiva. Portanto, está a viver um momento muito fantástico e nós reconhecemos tudo isso. É o primeiro passo para nos prepararmos para a batalha», disse Paulo Sérgio na antevisão ao jogo da 15.ª jornada, que será jogado em Portimão.

Na última jornada, o Portimonense foi goleado pelo Moreirense por 5-2 e o treinador dos algarvios apelo para a necessidade de deixar outra imagem. «Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para tirar algo positivo do jogo. E isso começa sempre por nós conseguirmos ser competitivos, sermos concentrados, não darmos brindes», vincou.

Paulo Sérgio destacou a capacidade do Sporting, que disse ser uma equipa com um processo de jogo fácil de identificar, mas difícil de neutralizar. «Tanto joga com o jogo ligado, como explora muito bem a profundidade», apontou, referindo-se a Viktor Gyökeres.

«O que faz a diferença, na maior parte das vezes, é a qualidade. E eu não tenho a menor dúvida de que o Ruben [Amorim] está muito mais mais feliz este ano, com a introdução deste atleta, que está a ter a resposta que todos conhecemos, do que estaria no ano passado, não a tendo», observou.

«Se baixas demasiado o bloco, o Sporting tem atletas para jogar entrelinhas e que têm muita qualidade técnica, se sobes o bloco, tens o Viktor a explorar a profundidade como ninguém. Portanto, do equilíbrio e da pressão no portador da bola, do preenchimento dos espaços, das compensações, das entreajudas se poderá parar o coletivo do Sporting, para estarmos preparados para, após a conquista da bola, podermos ser perigosos e podermos também criar dano», concluiu.