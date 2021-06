A desilusão de Cristiano Ronaldo com a eliminação de Portugal do Euro 2020, com a derrota frente à Bélgica, foi evidente.

Logo após o apito final, o capitão da Seleção Nacional tirou a braçadeira, atirou-a para o chão e ficou de cócoras no relvado.

Depois, ao sair de campo, visivelmente furioso, Cristiano Ronaldo voltou a atirar a braçadeira de capitão para o chão e pontapeou-a.

As imagens, que pode ver no vídeo abaixo, foram rapidamente partilhadas nas redes sociais e são muitos os que criticam a atitude do jogador português.