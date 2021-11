Diogo Cabral sagrou-se este sábado vice-campeão mundial de duplo minitrampolim, nos Mundiais da modalidade, em Baku, no Azerbaijão. Beatriz Martins e Catarina Nunes também conquistaram a medalha de bronze na final de trampolim sincronizado feminino.



O ginasta português da Associação Académica de Espinho totalizou 75.100 pontos (37.800 pontos + 37.300 pontos) nas duas séries, sendo apenas superado pelo russo Vasilii Makarskii, que somou 77.400.

Na sexta-feira, Diogo Cabral já tinha contribuído para a medalha de prata por equipas, no duplo minitrampolim, fazendo parte de um conjunto formado ainda por Diogo Fernandes e Tiago Romão.

Entretanto, Beatriz Martins e Catarina Nunes conquistaram a medalha de bronze na final de trampolim sincronizado feminino. Com 46,670 pontos, Martins e Nunes levaram a melhor num apertado concurso pelo lugar mais baixo do pódio, já distantes das novas campeãs do mundo, as chinesas Xinxin Zhang e Yicheng Hu, com 50,190, e da medalha de prata, para as japonesas Hikaru Moru e Narumi Tamura, com 49,630.

Por seu turno, Diogo Abreu - 11.º classificado nos Jogos Tóquio2020 - qualificou-se para a final do concurso individual de trampolim