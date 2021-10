Bernardo Silva fez a antevisão do jogo desta terça-feira d Portugal com o Luxemburgo, de apuramento para o Mundial 20202.

O jogador português diz que «o Luxemburgo é uma equipa que não vai surpreender ninguém porque toda a gente já sabe que melhorou muitos nos últimos anos», apontando que «criou muitas dificuldades a Portugal no primeiro jogo, pressionou alto.»

«Para este jogo não sabemos o que esperar, se virá com a mesma postura de pressão alta ou com uma mais defensiva, de contra-ataque, mas sabemos que não vai ser um jogo nada fácil», frisou Bernardo Silva.

«Quando jogamos com equipas que defendem muito baixo, o nosso processo ofensivo fica um pouco mais difícil. Hoje em dia, todas as equipas são organizadas e defendem bem. Mas cada jogo é diferente. Os primeiros dez minutos vão ser muito importantes para o desenrolar do jogo», apontou o internacional português, destacando a importância da vitória para Portugal.

«Faltando três jogos para acabar a qualificação, todos os jogos acabam por ser um bocadinho mais importantes. Queremos ganhar para irmos para os jogos de novembro em boa posição e terminarmos a qualificação em primeiro lugar no grupo. Sabemos que são três finais, três jogos que temos de ganhar.»

Este é um jogo decisivo para o Luxemburgo o que, para Bernardo Silva, «por um lado pode jogar a favor da seleção portuguesa, porque estão mais pressionados, mas por outro podem estar mais motivados.»

«Portugal tem de ser preocupar consigo para ganharmos o jogo», frisou.