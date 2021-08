Otávio e Diogo Costa, do FC Porto, e Gonçalo Inácio, do Sporting, são as grandes surpresas da lista de convocados de Fernando Santos, que conta também com os regressos de João Mário (Benfica), Ricardo Pereira (Leicester) e Domingos Duarte (Granada).

Renato Sanches e João Félix, ambos a recuperar de cirurgias, são baixas por lesão, enquanto Rui Silva (Betis), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille) e William Carvalho (Betis) ficaram de fora por opção do selecionador.

Esta é a primeira convocatória do selecionador português após o Euro2020.

Portugal recebe a Irlanda a 1 de setembro, no Estádio Algarve, e visita o Azerbaijão seis dias depois, em Baku. Pelo meio, a 4 de setembro, o campeão da Europa em 2016 tem agendado um encontro particular na cidade húngara de Debrecen, com o Qatar, anfitrião do Mundial 2022 e que foi inserido no Grupo A, de modo a preparar a participação na fase final do torneio.

No arranque da qualificação, Portugal venceu o Azerbaijão (1-0) e o Luxemburgo (3-1), e empatou na Sérvia (2-2), ocupando a liderança do Grupo A, juntamente com os sérvios, ambos com sete pontos. Os luxemburgueses estão no terceiro posto, com três pontos, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

CONVOCADOS:

GUARDA-REDES: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício;

DEFESAS: João Cancelo, Ricardo Pereira, Domingos Duarte, Gonçalo Inácio, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro;

MÉDIOS: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Otávio, Bernardo Silva;

AVANÇADOS: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, Pedro Gonçalves e Rafa.