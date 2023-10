Portugal procura confirmar na sexta-feira, no Estádio do Dragão, o apuramento para o Euro 2024: para o alcançar, recorde-se, a Seleção Nacional tem de vencer a Eslováquia.

Ora no caso de o fazer, Portugal confirma o apuramento para uma grande competição mais tranquilo da história, após a sétima jornada e com três jogos ainda por disputar no Grupo J.

O que será inédito.

Até agora os apuramentos mais fáceis foram alcançados antes do Mundial 2006 e do Euro 2016, ao se conseguir a qualificação na penúltima jornada. No primeiro, curiosamente, Portugal chegou às meias-finais e no Euro 2016 até foi campeão europeu.

Nesta altura, a Seleção Nacional ganhou todos os jogos e pode conseguir a qualificação na antepenúltima jornada da fase de apuramento.

Refira-se, já agora, que antes do Mundial 2022, então ao serviço da Bélgica, Roberto Martínez também fez uma fase de qualificação só com vitórias.

Apuramentos de Portugal:

- Mundial 66: apuramento na última jornada, em primeiro do grupo, após empate 0-0o com a Checoslováquia

- Euro 84: apuramento na última jornada, em primeiro do grupo, após vitória por 1-0 sobre União Soviética (golo de penálti de Jordão)

- Mundial 86: apuramento na última jornada, no segundo lugar do grupo, com vitória por 1-0 na Alemanha (golo de Carlos Manuel)

- Euro 96: apuramento na última jornada, em primeiro do grupo, após vitória por 3-0 sobre Irlanda (golos de Rui Costa, Hélder Cristovão e Cadete)

- Euro 2002: apuramento na última jornada, em primeiro lugar do grupo, após vitória por 5-0 sobre a Estónia (bis de Nuno Gomes, golos de João Pinto, Pauleta e Figo)

- Euro 2000: apuramento na última jornada, como melhor segundo lugar, após vitória por 3-0 sobre Hungria (Rui Costa, João Pinto e Abel Xavier)

- Euro 2004: não se aplica, apurados como organizadores

- Mundial 2006: apuramento na penúltima jornada, em primeiro lugar do grupo, com vitória por 2-1 sobre Liechtenstein (golos de Pauleta e Nuno Gomes)

- Euro 2008: apuramento na última jornada, no segundo lugar, após empate 0-0 com Finlândia

- Mundial 2010: apuramento no play-off com a Bósnia, após vitórias por 1-0 em casa (golo de Bruno Alves) e fora (golo de Raul Meireles)

- Euro 2012: apuramento no play-off com a Bósnia, após 0-0 fora e 6-2 em casa (bis de Postiga e Cristiano Ronaldo, golos de Nani e Miguel Veloso)

- Mundial 2014: apuramento no play-off com a Suécia, vitórias por 1-0 em casa (golo de Cristiano Ronaldo) e 2-3 fora (hat-trick de Cristiano Ronaldo)

- Euro 2016: apuramento na penúltima jornada, vitória por 1-0 sobre Dinamarca (golo de João Moutinho)

- Mundial 2018: apuramento na última jornada, vitória por 2-0 sobre Suíça (autogolo de Djourou e André Silva)

- Euro 2020: apuramento na última jornada, após vitória no Luxemburgo por 2-0 (golos de Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo)

- Mundial 2022: apuramento no play-off, após vitória sobre Macedónia do Norte por 2-0 (bis de Bruno Fernandes)