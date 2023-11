O selecionador nacional Roberto Martinez divulga nesta sexta-feira, dia 10 de novembro, pelas 12h30, na Cidade do Futebol, os convocados para a dupla jornada frente ao Liechtenstein e à Islândia, a contar para a qualificação para o Euro 2024.

De recordar que a Seleção Nacional já está apurada para a fase final do Euro 2024, na Alemanha, sendo os dois últimos jogos do Grupo J frente ao Liechtenstein, dia 16 de novembro, às 19h45, em Vaduz, e à Islândia, no Estádio de Alvalade, dia 19 de novembro, às 19h45.

A convocatória para a seleção Sub-21 será também no dia 10 de novembro, após a revelação dos convocados da equipa principal. A equipa treinada por Rui Jorge irá defrontar a Grécia, em Tripoli, dia 20 de novembro, em jogo de qualificação para o Euro Sub-21, que se realizará em 2025.