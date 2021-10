Rafael Leão esteve muito perto de coroar a estreia pela Seleção A com um golo. Primeiro foi a trave a negar-lhe o golo, depois, falhou o desvio para a baliza a passe de Bruno Fernandes, e atirou ao poste.

O médio fez questão de se meter com o companheiro de seleção no final do encontro. Bruno Fernandes partilhou uma imagem nas redes sociais com uma expressão incrédula e a legenda: «Quando tentas assistir o Rafael Leão para o primeiro golo na seleção e ele não quer.»

Rafael Leão respondeu com uma garantia - «Vai sair, irmão» - acompanhada de vários emojis, entre eles, um emoji de surf, a recordar como deslizou pelo relvado.