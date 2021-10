Rafael Leão, jogador da Seleção Nacional, em declarações à RTP após a vitória por 3-0 no particular com o Qatar, que marcou a estreia pela Seleção A.

[Sentimento na estreia] «É uma emoção, um grande orgulho estar aqui a representar a nossa seleção e estou muito contente pela vitória.»

[Teve duas oportunidades, o que faltou para marcar?] «Foi um momento de inspiração, que vem da confiança que os jogadores mais velhos me passaram. Faltou sorte, mas o golo vai chegar certamente e estou muito contente pela vitoria.»

[Qatar foi um bom teste?] «Apesar de ser um particular, entramos sempre para ganhar. Claramente que é um jogo que nos dá mais confiança, mas nós somos Portugal, entramos sempre sermos superiores aos adversários e conquistarmos a vitoria.»

[Primeira de muitas chamadas?] «É consequência do meu trabalho, tento sempre responder dentro do campo e, se conseguir fazer isso, certamente que serei chamado mais vezes.»