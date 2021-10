A FIGURA: Diogo Dalot

O jovem lateral do Manchester United foi a unidade mais consistente de Portugal no encontro particular frente ao Qatar, no Estádio Algarve. O jogador de 22 anos exibiu-se a alto nível na primeira metade do encontro, a partir do flanco direito, e manteve a acutilância quando passou para a esquerda, no início da etapa complementar. Com forte presença ofensiva, Diogo Dalot fez a assistência para o golo de Cristiano Ronaldo e ainda festejou ao minuto 82, num lance de insistência, mas viria o golo ser anulado por pretensa mão na bola. Uma exibição de mão cheia, a justificar a sua presença no seio da seleção nacional.

O MOMENTO: o recordista desata o nó

Na noite em que passou a ser o recordista europeu de jogos pelas seleções nacionais (181), Cristiano Ronaldo procurou o golo desde o apito inicial, provavelmente sabendo que o seu tempo se esgotaria ao intervalo. O capitão falhou uma oportunidade flagrante ao minuto 34, a passe de Dalot, mas não desperdiçou pouco depois, após nova assistência do lateral, aproveitando uma falha tremenda de Bassam Al-Rawi.

OUTROS DESTAQUES:



Rafael Leão: Na estreia pela seleção principal de Portugal, aos 22 anos, o avançado do AC Milan correu contra o tempo para deixar a sua marca no encontro. Entrou ao intervalo, substituindo o capitão Cristiano Ronaldo, e demonstrou que o futuro está assegurado. Partindo do flanco esquerdo do ataque, desequilibrou com a sua velocidade e ficou muito perto do golo. Ao minuto 82, atirou com classe à trave. Ao minuto 87, com a baliza aberta, desviou em esforço para o poste. Por fim, já ao minuto 90+1, tirou o cruzamento que permitiu a André Silva fechar a contagem no Algarve.

Matheus Nunes: Estreia na seleção de Portugal para o médio que nasceu há 23 anos no Brasil. Matheus Nunes escolheu a equipa das Quinas e procurou demonstrar a sua utilidade num meio-campo partilhado com dois jogadores experientes: o regressado João Mário, seu antecessor no Sporting, e William Carvalho. Matheus Nunes beneficiou de liberdade posicional para deixar algumas pinceladas de classe enquanto esteve em campo. Destaque para o belo passe para Diogo Dalot no lance que redundou no 1-0 de Cristiano Ronaldo. Uma noite para mais tarde recordar.

José Fonte: Menção honrosa para um defesa-central que fez a carreira a pulso e que, a pouco mais de dois meses do 38.º aniversário, marcou o primeiro golo pela seleção principal de Portugal. Um justo prémio para um jogador que tem reforçado o seu estatuto no seio da equipa das Quinas e que mantém intactas as principais qualidades, aprimoradas nos últimos anos.