A FIGURA: Gonçalo Ramos

Podia ser Inácio, que também marcou dois, mas a escolha vai para o outro Gonçalo. Ramos teve a tarefa de substituir Ronaldo e não podia ter correspondido melhor. Algarvio, natural de Olhão, onde começou a jogar muito jovem, teve uma noite para recordar, com dois golos. O segundo, então, numa bela jogada.

O MOMENTO: Gonçalo Inácio abre caminho à goleada (13m)

Não foi só pela estreia a marcar do central. O golo de Inácio, ainda cedo no jogo, permitiu que Portugal não fosse assomado daquele nervosismo que muitas vezes complica os jogos que parecem fáceis. A seleção partiria para uma goleada histórica e para uma excelente exibição.

OUTROS DESTAQUES:

Gonçalo Inácio:

Marcou o primeiro de Portugal e estreou-se a marcar pela equipa das quinas. Gonçalo Inácio tem sido sempre chamado por Roberto Martínez, hoje foi titular e justificou a aposta do selecionador. Além do golo, o central esteve sempre seguro na defesa, entendendo-se às mil maravilhas com o parceiro Ruben Dias.

Bruno Fernandes:

Marcou um e assistiu por três vezes: duas delas para Gonçalo Inácio e outra para Diogo Jota – esta última, num grande passe a isolar o avançado do Liverpool. A boa exibição de Bruno Fernandes seria ainda coroada com um golo nos minutos finais.

Rafael Leão:

A capacidade de explosão de Leão é impressionante. As arrancadas que faz são um verdadeiro quebra-cabeças para qualquer adversário… e hoje não foi exceção. Podia ter marcado segundos antes de ser substituído, mas não foi por isso que não deixou a sua marca no jogo, com aquela boa jogada que culminou na assistência para o segundo golo de Gonçalo Ramos.

Diogo Jota:

Lutou muito para marcar na primeira parte e teve uma chance clamorosa, com um remate à trave. Não baixou os braços e, já no segundo tempo, havia de marcar dois. Fez uma boa parceria com Ramos e Leão.

João Félix:

O médio do Barcelona entrou já na parte final do encontro, mas ainda foi a tempo de apontar um belo golo, a deixar boas impressões para aquilo que será a época na Catalunha.