A FIGURA: Mateus Fernandes

A jogar em casa – Mateus Fernandes é natural de Olhão, cidade a escassos quilómetros de Faro -, o médio português não podia pedir mais: uma boa exibição e um golo a coroá-la. A boa época que está a fazer no Estoril não é por acaso e hoje Mateus Fernandes voltou a mostrar o porquê, em mais uma prestação de encher o olho.

O MOMENTO: O mais difícil estava feito (52m)

Depois de uma fraca primeira parte, Portugal entrou da melhor forma no tempo complementar. Diz-se que nestes jogos, frente a equipas muito fechadas na defesa, o mais difícil é marcar o primeiro e Fábio Silva conseguiu-o ao minuto 52. A assistência foi de Tiago Tomás para uma boa finalização do avançado do Rangers que continua em bom momento de forma.

OUTROS DESTAQUES:

Vasco Sousa:

Estava a ser um dos melhores de Portugal, comandando o meio-campo de Portugal com Mateus Fernandes. Minutos antes de sofrer a entrada duríssima, ao minuto 71, até tinha tido um remate perigoso que passou perto da barra da baliza de Petersen. Saiu de maca, após uma falta muito feia de Ellingsgaard, com uma proteção na cervical, diretamente para o Hospital de Faro (paredes-meias com o Estádio São Luís).

João Carvalho, Chermiti, Gustavo Sá e Martim Neto:

Estrearam-se os quatro hoje pelos sub-21. João Carvalho rendeu Samuel Soares, chamado aos trabalhos da seleção A; Chermiti entrou para o lugar de Tiago Tomás e Gustavo Sá rendeu Vasco Sousa, após a lesão grave sofrida pelo médio do FC Porto. Dois acabaram por estar em evidência: o terceiro golo de Portugal nasce de um passe de Gustavo Sá para Chermiti.

Carlos Borges:

Entrou já na segunda parte, mas a tempo de deixar a marca no jogo. Ao minuto 86, foi lançado por Mateus Fernandes e, na cara de Petersen, não vacilou. Tem uma velocidade que impressiona.

Fábio Silva:

Foi dele o golo que deu uma vitória que, no papel, parecia difícil, mas se tornou muito complicada. Portugal ganhou às Ilhas Faroé por 4-0 e tudo começou com aquele remate de Fábio Silva, no início da segunda parte. Já no primeiro tempo, tinha tido uma boa chance para marcar.

Borge Peterson:

Em 15 minutos, o defesa central das Ilhas Faroé esteve perto de… fazer três autogolos. Apesar da boa organização defensiva, a qualidade da seleção que Portugal enfrentou hoje está longe de meter medo. Esses três momentos caricatos, de Peterson, são o espelho disso mesmo.