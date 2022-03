A seleção portuguesa de sub-18 goleou a Geórgia, por 5-0, no primeiro jogo do Torneio Internacional do Porto. O encontro foi realizado no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Hugo Oliveira (30m), Herculano Nabian (39m) e Hugo Félix (44) marcaram os golos de Portugal na primeira parte, enquanto Gustavo Sá, com um bis na etapa complementar, fixou o resultado final.

Os sub-18 lusos vão ainda defrontar a Macedónia do Norte no domingo (17h00, em Paços de Ferreira) e a Eslováquia na próxima terça-feira (11h00, em Lousada).